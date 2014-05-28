У Донецьку в районі захопленої сепаратистами будівлі СБУ чутно активну стрілянину – очевидці

Як повідомили УНІАН очевидці з Донецька, незадовго до стрілянини над містом постійно кружляли винищувачі. За кілька годин до цього центральною вулицею Артема«проїхала бронетехніка, кілька вантажівок із озброєними терористами й якимись гарматами». Частина терористів поїхала в бік м. Макіївки.

Стрілянину й гуркіт літаків жителі пов'язують із відновленням активної фази антитерористичної операції.

«Ми, звичайно, боїмося. І, безумовно, страшно, особливо за дітей. Але ми готові терпіти, лише б знати, наші українські військові очистять наш Донецьк від цих іноземних найманців, від цих чеченських терористів», - заявили співрозмовники УНІАН.Читайте такожУ Донецьку силовики знищили кілька вогневих точок терористів - Тимчук

Інформацію про перестрілку в районі будівлі Управління Служби безпеки України в Донецькій області підтверджують і на сайті мера Донецька Олександра Лук'яненко.

«В районі обласного Управління СБУ по вулиці Щорса чутна стрілянина. Просимо жителів прилеглих будинків не підходити до вікон, не виходити на балкони і вулицю без гострої необхідності, а також по можливості коригувати маршрути пересування в даному районі», - йдеться в повідомленні.