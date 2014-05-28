Росія готова до діалогу з новою владою України - спікер Ради федерації

Про це сьогодні заявила голова Ради федерації РФ Валентина Матвієнко, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Знаємо, що ці вибори пройшли не без проблем, не в усіх регіонах однаково, але ми поважаємо вибір українського народу. Український народ його висловив, і ми готові до діалогу з новою владою, яка буде сформована", - підкреслила спікер верхньої палати російського парламенту, зазначивши, що Росію і Україну зв'язує дуже багато.

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"Ми повинні знаходити форми цього діалогу і вирішувати ті проблеми, які склалися останнім часом між Росією і Україною. Ми будемо рухатися саме в цьому напрямі", - додала вона.

При цьому Матвієнко заявила, що надії на те, що "після закінчення голосування в Україні наступить мир, злагода, почнеться загальнонаціональний діалог", не виправдалися. Як зазначила спікер, "каральна операція не лише не зупинена, чого чекали всі від новообраного президента, вона нарощує свої масштаби".

Як відомо, за попередніми даними, на дострокових виборах президента України 25 травня переміг Петро Порошенко.