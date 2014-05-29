Урочистості з нагоди обрання президента пройдуть на Майдані Незалежності

Відповідне розпорядження № 931/2014-рп опубліковані на сайті президента.

Читайте такожТурчинов привітав Порошенка та Кличка з перемогою на виборах

Читайте такожакцій протесту на Майдані Незалежності

Робоча група повинна підготувати план урочистостей на Майдані Незалежності з участю широкої громадськості, учасників громадських рухів Майдану, киян і гостей столиці. Розробити заходи по нормалізації ситуації на Майдані Незалежності і прилеглих до нього вулицях та створення інших умов для забезпечення належного виконання містом функцій столиці, передбачивши заходи, зокрема щодо відзначення на Майдані Незалежності пам'яті загиблих учасників мирних акцій протесту.