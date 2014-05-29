Урочистості з нагоди обрання президента пройдуть на Майдані Незалежності
13:16, 29 травня 2014Політика
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Виконувач обов'язків президента, голова Верховної Ради Олександр Турчинов розпорядився створити робочу групу для організації проведення на Майдані Незалежності урочистостей з нагоди вступу на посаду новообраного президента.
Петро Порошенко відсвяткує своє обрання разом з Майданом / REUTERS
Відповідне розпорядження № 931/2014-рп опубліковані на сайті президента.
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Робоча група повинна підготувати план урочистостей на Майдані Незалежності з участю широкої громадськості, учасників громадських рухів Майдану, киян і гостей столиці. Розробити заходи по нормалізації ситуації на Майдані Незалежності і прилеглих до нього вулицях та створення інших умов для забезпечення належного виконання містом функцій столиці, передбачивши заходи, зокрема щодо відзначення на Майдані Незалежності пам'яті загиблих учасників мирних акцій протесту.
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