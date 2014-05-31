Терористи заявили, що "закривають" місцевий телеканал в Луганську

Глава терористичної організації "Луганська народна республіка" Валерій Болотов "віддав наказ" про припинення діяльності телеканалу «ІРТА». Про це повідомляє "Новости Донбасса" з посиланням на "прес-центр" бойовиків "ЛНР".

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«В умовах військового часу, коли народ Луганської Народної Республіки веде війну з бандформуваннями київської хунти, телеканал «ІРТА» виступає в ролі важкого знаряддя пропаганди київського режиму, стріляючи в спину своєму народові і нашим бійцям. Колектив телекомпанії найближчим часом буде працевлаштований у створюваний зараз державний медіахолдинг нашої республіки, у відповідності зі своїми професійними якостями та компетенцією», - сказав головний бойовик Болотов.