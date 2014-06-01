Командир батальйону «Донбас» на віче в Києві збирає добровольців

Командир батальйону спецпризначення «Донбас» Національної гвардії України Семен Семенченко прибув на Майдан Незалежності у Києві для набору охочих стати добровольцем батальйону.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

«Приїхали з хлопцями на Майдан. Будемо тут дві години. Забрали 23 чоловіків на фронт. Хто хоче з нами - підходьте до людей у чорній формі з написом «Батальйон Донбас» або у формі запорізької самооборони», - написав Семенченко.

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Він також повідомив, що збір добровольців проходить біля «донецького намету» або позаду сцени біля 28-ї сотні.

«Автобус неподалік; отже хто готовий захищати Україну - забираємо відразу з речами. Після перемоги зобов`язуємося повернути на те саме місце, де взяли», - запевнив командир батальйону «Донбас».

Як повідомляв УНІАН, 29 травня батальйон «Донбас» офіційно оголосив посилену мобілізацію до своїх лав. Як уточнювали в прес-службі батальйону, мобілізація ведеться з метою набору максимальної кількості добровольців у батальйон, який умовно буде поділений на три частини. Перша увійде до складу Національної гвардії, підконтрольної МВС. Друга частина батальйону увійде до 24-го батальйону територіальної оборони, підконтрольного Міноборони України. Третя його частина залишиться як загін народного ополчення і братиме участь в обороні 4-х районів Західного Донбасу - Добропільського, Великоновоселківського, Красноармійського і Олександрівського.

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Також повідомлялося, що основними напрямами роботи батальйону буде проведення розвідувальних, протидиверсійних, штурмових операцій; посилення охорони державних кордонів від диверсійних і терористичних груп.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зустрівся з командиром батальйону «Донбас», наслідком зустрічі була домовленість про створення на базі цього батальйону спецпідрозділу.

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Передбачалося, що з 30 травня створений з добровольців батальйон «Донбас» почне підготовку з фахівцями як спецпідрозділ з боротьби з терористами.

Батальйон буде відповідним чином навчений, озброєний, екіпірований, і все його подальші дії у складі сил АТО координуватимуться командуванням спецоперацій. Особовий склад батальйону налічуватиме до 300 осіб.