Сьогодні в Брюсселі Рада Росія-НАТО обговорить ситуацію в Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, представник НАТО Оана Лунгеску повідомила у штаб-квартирі Альянсу, що засідання відбудеться сьогодні на рівні послів на прохання посла Росії в НАТО Олександра Грушка.

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"Це засідання - можливість для двадцяти дев'яти членів Ради Росія-НАТО обговорити ситуацію у сфері безпеки та навколо України", - деталізувала вона порядок денний.

При цьому Лунгеску нагадала рішення Альянсу стосовно того, що в той час, як у зв'язку з кризою в Україні НАТО припинило політичну та практичну співпрацю в рамках Ради, "важливо тримати відкритими дипломатичні канали для діалогу з Росією".

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"Позиція союзників з самого початку кризи дуже чітка - НАТО засуджує незаконну анексією Криму Росією та агресію, яка продовжується щодо України. НАТО продовжує закликати Росію деескалювати кризу, припинити дестабілізацію України та гарантувати повне відведення військ від українських кордонів", - наголосила представник Альянсу.

Відповідаючи на запитання, за яких умов Альянс буде готовий відновити співпрацю з Москвою, Лунгеску констатувала, що такими умовами є повне виконання "запитів не тільки союзників по НАТО, але й міжнародного співтовариства". "Це значить, що Росія повинна виконувати міжнародні зобов'язання", - заявила вона.