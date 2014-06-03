Курченко й Арбузов хочуть обміняти голоси в Раді на дозвіл вести бізнес - Ляшко
Народний депутат Олег Ляшко стверджує, що оголошені у міжнародний розшук бізнесмен Сергій Курченко й екс-перший віце-прем’єр Сергій Арбузов намагаються створити у Верховній Раді групу з колишніх «регіоналів».
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв`ю журналістам.
За словами Ляшка, депутатам пропонується “по мільйон доларів одразу і по 200 тис. доларів на місяць. Пропонується таким як Віталій Грушевський (народний депутат, який сьогодні вийшов із фракції Партії регіонів - УНІАН)”.
Він додав, що “завтра ще Курченко і Арбузов в Україну вернуться, бо вони будуть торгуватися за голоси у Верховній Раді. Мовляв, наші депутати будуть голосувати, а взамін дайте нам можливість бізнес вести”.
Ляшко стверджує, що на нього «виходили люди» і пропонували 10 млн доларів за те, щоб він «увійшов в цю групу».
На уточнювальне запитання, хто саме пропонував гроші, Ляшко відповів: “Грушевський… Вчора зі мною зустрівся і пропонував мені 10 млн доларів за те, щоб я увійшов у його групу. Але я йому по голові дав тією чашкою, з якої пив чай”.
На уточнення, що спочатку Ляшко говорив про 1 млн доларів, а тепер - про 10 млн доларів, Ляшко відповів: «Це на всіх пропонували 20 млн», а йому – «10 млн».
Також Ляшко повідомив, що до майбутньої групи збирають “вчорашні осколки банди Януковича, які сьогодні хочуть легалізуватися, реанімуватися”.
Як відомо, сьогодні з фракції Партії регіонів вийшли 20 народних депутатів. Як стверджує Ляшко, саме вони увійдуть у групу, яку планується створити у парламенті.
Депутатська група може бути створена лише в тому випадку, якщо у її складі є 32 народних депутата - кількісний склад найменшої фракції Верховної Ради. Найменшою за кількістю депутатів нині є фракція КПУ.