Україна посилює прикордонні блокпости БТРами та зброєю

Про це заявив голова Держприкордонслужби Микола Литвин, повідомляє Еспресо.TV.

Читайте такожВійськові експерти пояснили, чому східний кордон України виявився "прозорим"

Він зазначив, що на сьогодні вже відпрацьоване питання про перехід роботи прикордонників з моделі мирного часу до роботи у воєнних умовах.

«Держприкордонслужба разом з правоохоронними органами в стислі строки відновлює військовий потенціал, організовує посилену охорону і переходить до оборони ділянок кордону», - заявив Микола Литвин.

Він поінформував, що на сьогоднішній день блокпости посилюються БТРами, важкою стрілецькою зброєю, копаються протитанкові траншеї тощо.

Також, за його словами, блокпости облаштовуються сигналізаційною системою, там розміщуються вогневі точки.

Крім того, за словами очільника Держприкордонслужби, наразі ведеться щоденне патрулювання вздовж кордону легкомоторними літаками. «Це дає можливість більш-менш тримати ситуацію під контролем», - підкреслив Микола Литвин.