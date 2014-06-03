На Дніпропетровщині обіцяють півмільйона доларів за доставку Царьова в міліцію
Штаб нацзахисту Дніпропетровської області за доставку Царьова правоохоронцям обіцяє винагороду в розмірі 500 тис. дол.
Штаб національного захисту Дніпропетровської області за доставку «громадянина Царьова Олега Анатолійовича» правоохоронним органам України обіцяє винагороду в розмірі 500 тис. дол. США.
Про це на своїй сторінці у повідомив заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Борис Філатов.
«Вищезазначений громадянин звинувачується в скоєнні злочинів за статтями 109, ч.3, 110, ч.2 Кримінального кодексу України», - пише Філатов.
Контактний телефон (056) 742 70 85.
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Виплата винагороди й конфіденційність гарантуються.
Як повідомляв УНІАН, проти депутата від Партії регіонів Царьова відкрито кілька кримінальних проваджень за заклики до сепаратизму.
В.о. генпрокурора Олег Махніцький звернувся до Верховної Ради з поданням про позбавлення Царьова депутатських повноважень для притягнення до кримінальної відповідальності.
Сьогодні, 3 червня, Верховна Рада дала згоду на притягнення Царьова до кримінальної відповідальності та його арешт.