На Дніпропетровщині обіцяють півмільйона доларів за доставку Царьова в міліцію

Штаб національного захисту Дніпропетровської області за доставку «громадянина Царьова Олега Анатолійовича» правоохоронним органам України обіцяє винагороду в розмірі 500 тис. дол. США.

Про це на своїй сторінці у повідомив заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Борис Філатов.

«Вищезазначений громадянин звинувачується в скоєнні злочинів за статтями 109, ч.3, 110, ч.2 Кримінального кодексу України», - пише Філатов.

Контактний телефон (056) 742 70 85.

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Виплата винагороди й конфіденційність гарантуються.

Як повідомляв УНІАН, проти депутата від Партії регіонів Царьова відкрито кілька кримінальних проваджень за заклики до сепаратизму.

В.о. генпрокурора Олег Махніцький звернувся до Верховної Ради з поданням про позбавлення Царьова депутатських повноважень для притягнення до кримінальної відповідальності.

Сьогодні, 3 червня, Верховна Рада дала згоду на притягнення Царьова до кримінальної відповідальності та його арешт.