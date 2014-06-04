Порошенко готовий представити план врегулювання ситуації на Донбасі після інавгурації

Про це Порошенко сказав під час зустрічі з президентом США Бараком Обамою сьогодні у Варшаві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Порошенка, він також підкреслив, що для України важливими будуть і результати зустрічі лідерів G-7 у Брюсселі, на якій обговорюватиметься ситуація на сході країни.Читайте такожОбама пригрозив РФ подальшою ізоляцією: "Часи імперій вже в минулому"

«Ми покладаємо великі надії на зустріч G-7 та рішення, які будуть спрямовані на мирне врегулювання ситуації в Україні. Також сподіваємося отримати позитивні сигнали під час зустрічі в Нормандії, на яку Україна запрошена як країна-учасник антигітлерівської коаліції для святкування Дня висадки десанту союзників», - заявив Порошенко.

«Буде дуже символічним, якщо в Нормандії ми зможемо розпочати процес мирного врегулювання в Україні», - підкреслив Порошенко.

У свою чергу Обама запевнив, що Сполучені Штати готові підтримати Україну як у здійсненні внутрішніх перетворень, так і сприяти встановленню багатостороннього діалогу з Росією для врегулювання ситуації на сході України.

Під час саміту «Великої сімки» президент США проведе консультації зі своїми європейськими партнерами щодо їх активного залучення до врегулювання ситуації на сході України.Читайте такожОбама назвав обрання Порошенка президентом мудрим вибором народу України

Також можливості для започаткування такого діалогу опрацьовуються в рамках підготовки до святкування 70-річчя висадки союзників у Нормандії.

Президент США наголосив на тому, що потрібна міцна підтримка міжнародної спільноти ініціатив Порошенка по відношенню до Росії, а саме - припинення механізмів фінансування сепаратистів та їх армійської підтримки і чітко дотримуватися української територіальної цілісності та її суверенітету. «Також дуже важливим є об’єднання міжнародної спільноти навколо розуміння, що порушення міжнародного права є неприпустимим. Потрібно, щоб Путін чітко усвідомив, що не існує ніякої іншої можливості окрім налагодження дружніх відносин із сусідніми до Росії країнами. Це має бути продемонстровано найближчим часом», - наголосив Обама.Читайте такожІнавгурація Порошенка відбудеться 7 червня

Як повідомлялося, Порошенко перебуває сьогодні в Польщі. 6 червня він відвідає Францію на запрошення французького президента Франсуа Олланда з нагоди 70-ї річниці висадки союзників антигітлерівської коаліції у Нормандії.

Очікується, що в цих заходах у Франції візьме участь і російський президент Володимир Путін.

Церемонія інавгурації новообраного президента України Порошенко відбудеться 7 червня.