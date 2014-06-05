Робота з підбору кадрів до лав «УДАРу» була проведена неякісно – юрист

Таку точку зору в інтерв’ю «РБК-Україна» висловив Василь Кривобок, правозахисник, юрист з 40-річним досвідом роботи, довірена особа кандидата в депутати Київради від ВО «Батьківщина» по мажоритарному округу №34 Ганни Свириденко.

«Витрачати такі величезні кошти на розкрутку кандидатів, було б не потрібно, аби на самому початку ще на етапі підбору кадрів до «УДАРу», робота була проведена якісно», - розповів Кривобок.

Зокрема, він нагадав, що по 34 мажоритарному округу на виборах до Київради від «УДАРу» балотувався Олексій Безпалий. На думку Кривобока, цей кандидат нічого з себе не представляє. «Він має фірму, яка займається роздрібною торгівлею алкогольними напоями, і до громадської роботи та політики не має відношення», - сказав юрист.

Як розповів Кривобок в інтерв‘ю «Главред», «на етапі підбору кандидатів йому (Безпалому - ред.) та ще двом місцевим бізнесменам була зроблена пропозиція в клубі «5 елемент» - хто з вас хоче йти на вибори під брендом «Удару»?». За словами юриста, двоє бізнесменів відмовилися, а Беспалий погодився. «Йому назвали суму за приєднання, і вдарили по руках», - розповів Кривобок.

ЗМІ раніше повідомляли, що в списках партії «УДАР Віталія Кличка» знайшлися і представники команди колишнього мера Леоніда Черновецького, члени «Партії Регіонів», що полишили її лави перед виборами тощо.