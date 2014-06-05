Пашинський: північна частина Луганської області зачищена від терористів
14:45, 05 червня 2014Політика
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Північ Луганської області та місто Красний Лиман Донецької області повністю зачищені від терористів.
Українські військові звільнили від терористів північ Луганської Області / фото REUTERS
Як повідомив виконувач обов'язків голови адміністрації президента Сергій Пашинський, досягнутий «перший величезний успіх - повністю зачистили від терористів місто Красний Лиман».
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«У Красному Лимані з'явиться цивільна адміністрація, яка буде налагоджувати життя. Ми також повністю локалізували ситуацію на півночі Луганської області -- 9 районів області на півночі повністю під контролем української держави", - зазначив Сергій Пашинський, передає "Українська правда".
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