Пашинський: північна частина Луганської області зачищена від терористів

Як повідомив виконувач обов'язків голови адміністрації президента Сергій Пашинський, досягнутий «перший величезний успіх - повністю зачистили від терористів місто Красний Лиман».

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«У Красному Лимані з'явиться цивільна адміністрація, яка буде налагоджувати життя. Ми також повністю локалізували ситуацію на півночі Луганської області -- 9 районів області на півночі повністю під контролем української держави", - зазначив Сергій Пашинський, передає "Українська правда".