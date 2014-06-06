Держдеп радить американцям не їздити до прикордонних з Росією регіонів України

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Держдепу.

Зокрема, американців попереджають, що серед проросійськи налаштованих людей як в окупованому Криму, так і в захоплених бойовиками районах на Донбасі дуже сильні антиамериканські настрої.

Читайте такожРосіяни назвали Україну однією з найворожіших країнТак, там неодноразово траплялися випадки погроз громадянам США та їх викрадення, попереджає Держдеп. Крім того, американцям радять бути обережними в Одесі.

Також в установі наголосили, що у зв'язку з даною ситуацією посольство в Україні працює в обмеженому режимі - співробітники не мають можливості дістатися до всіх проблемних регіонів.