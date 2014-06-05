Радник Авакова обіцяє знищувати з повітря машини бойовиків, що прориваються в Україну

Про це заявив радник глави МВС України Антон Геращенко в інтерв'ю російському каналу Дождь, коментуючи плани щодо припинення контрабанди зброї та бойовиків з Росії.

"Я думаю, протягом найближчих кількох тижнів вже таких ситуацій (з масовим переходом озброєними бойовиками кордону - ред.) не буде. Крім того, можу сказати, що групи приготованих машин будуть знищуватися з повітря, якщо вони будуть перетинати українську територію", - сказав Геращенко.

Читайте також"Сім'я" Януковича платить найманцям по дві-три тисячі доларів - радник голови МВСТакож він назвав дві причини, чому раніше бойовиків не могли зупинити.

Так, за словами Геращенка, кордон Росії та України фактично не був встановлений - "не встановлені стовпи з колючим дротом, у нас не встановлені інші споруди, які б перешкоджали переходу".

Крім того, бойовиків через кордон переводять гроші, вважає радник міністра.

"Згадайте, коли в 95-му році Шаміль Басаєв добув до Будьоновська. Тоді він чесно сказав, що міг би доїхати і до Москви, але гроші закінчилися. Тому були випадки продажності з боку співробітників правоохоронних органів. Ми з цим боремося. Це непростий процес, але все одно ми переможемо", - підсумував він.