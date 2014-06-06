У Росії четвертий день не можуть домовитися про кількість "українських біженців"

За даними російського порталу Лента.ру, діапазон припущень про те, скільки людей втекло в Ростовську область з дестабілізованих терористами районів Донбасу, коливається від 5 людей до 12 тисяч.

Так, 4 червня на сторінці в Instagram уповноваженого при президенті РФ з прав дитини Павла Астахова з'явилася інформація, що 3 червня в область в'їхала рекордна кількість громадян України - більше семи тисяч осіб. "З кожним днем зростає кількість біженців", - запевнив він.

У той же вечір було прийнято рішення ввести НС у 15 прикордонних районах Ростовщини. Одночасно Федеральна міграційна служба РФ повідомляла, що в Ростовській області з проханням про тимчасовий притулок звернулися п'ять осіб з України.

Наступного дня Астахов написав, що в Росію в'їхало вже майже дев'ять тисяч українців за добу. Інформацію підхопили російські ЗМІ, які повідомили про вісім тисяч біженців з України.

Читайте такожДержприкордонслужба спростовує інформацію про українських біженців в РФ: їх бачать тільки в РосіїОднак влада Ростовської області пояснює, що в Росію їдуть не лише біженці.

«Українці могли поїхати до родичів, на відпочинок або у справах в інші регіони Росії. Для багатьох Ростовська область є транзитним коридором. Офіційно на території області зараз перебувають 1113 громадян суміжної держави, 315 - розміщені в «Дмитриадівському», - говорить прес-секретар заступника губернатора Ростовської області Вадима Артемова Олександр Титов.

З ним не погодився прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, який у той же день назвав цифру в чотири тисячі біженців.

У той же час, за даними уряду області, увечері 5 червня в пунктах прийому біженців були розміщені 437 осіб, включаючи 226 дітей, і всі вони з України.

Читайте такожДля біженців з Донбасу підготували понад 30 тисяч місць для розміщенняВже сьогодні Астахов опублікував нове число - в Ростовську область з України за минулу добу прибули понад 12 тисяч осіб, причому "дані були уточнені за рахунок відомостей з залишених українцями прикордонпостів".

У той же час, в Україні серйозною проблемою є зростання кількості внутрішніх біженців, яких, за даними ООН, вже понад 10 тисяч осіб. Багатьом людям довелося переселятися двічі - спочатку із захопленого Росією Криму на Донбас, потім з дестабілізованого Росією Донбасу в центральну, південну, західну Україну.