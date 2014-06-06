Аваков звільнив колишніх беркутівців за відмову їхати в зону АТО
10:46, 06 червня 2014Політика
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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнили 8 колишніх співробітників спецпідрозділу «Беркут» з Чернігівської області за їх відмову їхати в зону АТО.
фото REUTERS
«Все таки війна - жорсткий лакмус. Хто воює, хто ховається. Прийняв рішення про звільнення вісьмох екс-беркутівців з Чернігівської області. Відмовилися виїжджати у відрядження в зону АТО", - написав міністр на своїй сторінці в соцмережі.
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«Їхні ж товариші увійшли вчора у складі сил АТО в Красний Лиман, проявили себе з найкращої сторони - а ці...», - зазначив Арсен Аваков.
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