Міністрам дозволяли тільки приймати дзвінки Януковича, але не дзвонити самим - журналіст

Зате на Кабмінівських телефонах встановили кнопку, яка дозволяла перемикати дзвінок Віктора Януковича - звідки б він його не робив - у віддалені офіси інших відомчих будівель", - пише у своєму блозі на Українській правді журналіст Мустафа Наєм.

За словами журналіста, він "вчора випадково опинився в кабінеті міністра Кабінету міністрів Остапа Семерака як раз в той момент, коли Адміністрація президента перевіряла лінію прямого зв'язку урядом".

Читайте такожУ МЗС Росії не змогли пояснити, на яких підставах Янукович перебуває на території РФ більше 90 дібЗа даними Наєма, крім того, що зв'язок працював тільки в одному напрямку, "у часи Віктора Януковича в кабінетах у членів уряду стояло по два апарати прямого зв'язку - один з Банковою, другий - з Межигір'ям".

Проте зараз ситуація має виправитися - міністрові Кабінету міністрів Остапа Семерака нібито пообіцяли, що за нового президента зв'язок з Банковою буде доступний і в зворотному порядку.