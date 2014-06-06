Луганські терористи створили підрозділ з правом розстрілювати "злочинців" на місці

Про це повідомляє ОстроВ з посиланням на прес-службу терористів.

Як заявляють терористи, вони вкрай стурбовані збільшенням рівня злочинності на території Луганщини". На їхню думку, міліція не може впоратися зі злочинністю на території області, тому терористи візьмуть правосуддя у свої руки.

Читайте такожНа Луганщині бойовики "взяли під охорону" патронний завод"Для захисту законних прав мешканців краю, а також для боротьби з бандитизмом і мародерством згідно з наказом Голови ЛНР Ст. Болотова 17/2 від 01.06.2014 року сформовано підрозділ швидкого реагування, наділена повноваженнями ліквідації злочинців на місці згідно із законами військового часу", - повідомили терористи.

Зокрема, розстрілювати новий підрозділ буде "провокаторів", "прибічників Майдану", мешканців Київської, Львівської та Полтавської областей, які, на думку представників "ЛНР", відповідальні за погіршення криміногенної ситуації в області.

Раніше луганська міліція повідомляла про неможливість контролювати рівень злочинності у зв'язку з активізацій в області діяльності бойовиків терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".