Криміногенна ситуація в Луганській області вийшла з-під контролю - міліція

У Луганській області криміногенна ситуація на сьогоднішній день вийшла з-під контролю міліції оскільки велика кількість вогнепальної зброї потрапила до рук жителів.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків із громадськістю ГУ УМВС України в Луганській області.

За повідомленням міліції, лише за останні дні в області із застосуванням автоматичної зброї скоєно велику кількість розбійних нападів, вбивств, грабежів, угонів автотранспорту.

«Сьогодні озброєні автоматичною зброєю бойовики прийшли на штрафмайданчик, розташований по вулиці Володимирській. Погрожуючи розстрілом охоронцю штрафмайданчика, забрали в нього телефон, ключі й угнали 10 автомобілів, які є речовими доказами у кримінальних провадженнях», - повідомляють правоохоронці.

За даними МВС, 5 травня в Свердловську Луганської області із застосуванням автоматів бойовики заволоділи двома вантажними автомобілями, 4 травня - угнали інкасаторську машину з грошима.

«В області, на так званих «народних блокпостах», метою яких, як стверджували їх організатори, є захист області від потрапляння на її територію «небажаних гостей», зараз озброєні люди займаються бандитизмом і мародерством. Вони зупиняють великовантажний транспорт, що завозить в область продукти харчування, бензин і тощо, просто викрадають вантаж, і відвозять у невідомому напрямку. Що це? Де ж спокій і мир, який обіцяли жителям області люди, які взяли в руки зброю? Чи до нас у область прийшли повна анархія і бандитизм?», - йдеться в повідомленні міліції.