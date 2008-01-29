Севастопольська міськрада оголосила місто „територією без НАТО”

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено сьогодні на сесії Севастопольської міськради.

В рішенні, яке запропонували депутати фракції „Народна опозиція”, зазначається, що проголошення міста „територією без НАТО” „означає, що ми виступаємо проти присутності у нашому регіоні військ НАТО, інструкторів, інспекторів та інших представників НАТО”. В рішенні також йдеться, що депутати не дають „згоди на використання міської інфраструктури для розміщення і забезпечення військових підрозділів НАТО”.

Міськрада звертається до Президента і Верховної Ради України „з вимогою припинити втягування України в НАТО”. Як наголошують депутати, „рішення референдуму 1991 року ніхто не вправі відмінити, окрім народу України”.

В преамбулі рішення, зокрема, зазначається, що депутати його ухвалюють, „висловлюючи волю 99% мешканців Севастополя, які проголосували під час опитування 18 березня 2007 року проти вступу України в НАТО”, а також „у зв’язку з актом підписанням Президентом України Віктором ЮЩЕНКО, прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО і головою Верховної Ради України Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ листа про намір приєднатися до Плану дій щодо членства в НАТО”.

Як зазначив в інтерв’ю УНІАН голова громадської організації „Українська громада Севастополя” Мирослав МАМЧАК з приводу цього рішення міськради, „ніхто українську громаду Севастополя не запитував щодо прийняття цього рішення, і коли бреше одна людина - це погано, а коли бреше ціла міська рада - це набагато гірше, тож тут має місце повне перекручування фактів”. За словами М.МАМЧАКА, „99% мешканців щодо НАТО не голосувало, опитування проводилося на Майдані Нахімова лише прихильниками, наскільки мені відомо, партій „Руський блок” і ПСПУ”. Як вважає голова громадської організації, дії депутатів міськради - „це курс на подальше відгородження Севастополя і Криму від України, це підрив зовнішньої політики України”. На думку М.МАМЧАКА, „за цим стоять або великі гроші, або певні політичні сили”. „Це спроба конфронтації, ці сили можуть жити політичним життям лише тоді, коли йде колотнеча”, - сказав він.

Як вважає лідер „Української громади Севастополя”, „Севастопольська міська рада перевищила свої повноваження, тому що згідно з Конституцією і законами України зовнішньополітичну діяльність держави здійснює керівництво держави”. За словами М.МАМЧАКА, „з точки зору права це є просто заява з громиханням у повітрі і не більше. Військово-Морські сили України, відповідно до міжнародних угод, як брали, так і будуть брати участь у співробітництві з флотами іноземних держав, у тому числі країн НАТО, так само як і з російським флотом”.