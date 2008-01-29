Регіонал Хомутиннік вважає звинувачення Москаля помстою за Луценка

Нардеп-регіонал Віталій Хомутиннік заявив, що його шокувала вчорашня заява члена Народної самооборони Геннадія Москаля про те, що брат Віталія Хомутинніка – Юрій причетний до крадіжок автомобілів в Києві. І більш того – очолював злочинне угрупування. (Заяву розповсюдила прес-служба Народної самооборони)

«Заява Геннадія Москаля про те, що мій 24-річний брат, студент ВУЗу, є лідером злочинного угрупування, мене, м`яко кажучи, шокувало. Я не утримався від того, щоб не подзвонити Геннадієві Геннадійовичу особисто», - сказав Хомутиннік.

За словами регіонала, в бесіді з ним Москаль «пояснив мотиви для таких заяв таким чином:

«Ви підписували Постанову про слідчу комісію з інциденту Луценко-Черновецький, збираєте підписи за його відставку, організовуєте мітинги. Яку реакцію Ви чекали від нас?»

І додав, що «наша робота по родичах народних депутатів від Партії регіонів тільки починається».

Віталій Хомутиннік зауважив, що «сьогодні в Україні, згідно Конституції, ступінь провини визначають суди, а не політики з певним політичним забарвленням. Адже такі некоректні заяви порівнянні хіба що з анекдотом про «базарних бабок», які кажуть, що у тебе дочка легкої поведінки, а ти йди і виправдовуйся, що у тебе і дочки немає», - наводить слова нардепа прес-служба Союзу молоді регіонів України.

Також Хомутиннік попередив родичів своїх колег про те, що найближчим часом не виключені провокації на їхню адресу з метою поставити в залежність народних депутатів, які можуть голосувати за відставку Міністра внутрішніх справ.