Пашинський йде з посади глави Адміністрації президента - ЗМІ

В.о. глави Адміністрації президента Сергій Пашинський подав в.о. президента України Олександру Турчинову заяву про відставку.

Про це повідомляє газета "Левый берег".

"У зв'язку з обранням президента України і вступом новообраного президента на посаду, прошу припинити виконання мною повноважень глави Адміністрації президента України", - говориться заяві, яка є у розпорядженні LB.ua.

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За інформацією ЗМІ, керівником Адміністрації президента замість Пашинського може стати колишній власник медіахолдингу UMH Group, мультимільйонер Борис Ложкін.

Як повідомляв УНІАН, завтра, 7 червня, в Києві відбудеться інавгурація президента України Петра Порошенка. Присягу глави держави Порошенко зачитає під час урочистого засідання Верховної Ради.