Тарута пояснив, чому в найближчі два тижні Порошенко не зможе відвідати Донбас

Президент України Петро Порошенко не приїде в Донецьку область у найближчі два тижні. Такий прогноз зробив голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута в коментарі "ОстроВу".

"Я не знаю, коли Порошенко приїде на Донбас. Але точно не на наступному тижні і не через два тижні. Щоб приїхав Порошенко, необхідно гарантувати йому безпеку. Поки це зробити складно. Треба спочатку закрити кордон", - сказав Тарута.

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Вперше виступаючи в якості Президента України, Порошенко пообіцяв найближчим часом приїхати до Донбасу з миром.

"Ми не залишимо вас у біді... До вас найближчим часом я приїду з миром, з твердим наміром не ділити українців на правильних і неправильних, з шанобливим ставленням до специфіки регіону, з перспективою інвестицій...", - заявив він російською мовою.

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Як раніше повідомляв УНІАН, сьогодні у своїй промові після церемонії інавгурації Президент України Петро Порошенко закликав усіх скласти зброю і пообіцяв амністію тим, хто не вбивав людей і не фінансував терористів на Донбасі.

Він підкреслив, що не хоче війни і не жадає помсти: "Хоча перед очима великі жертви, принесені українським народом. Я хочу миру і доб'юся єдності України".

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Крім цього, п'ятий президент України пообіцяв приділити велику увагу Донбасу і закликав його жителів до діалогу. Він також підкреслив, що всенародні вибори президента поставили жирний хрест на розмовах про нібито нелегітимність української влади. Він зазначив, що цей міф був посіяний російською пропагандою і кланом Віктора Януковича, який зрадив Донбас і пограбував його ще більшою мірою, ніж всю країну в цілому.