У Сніжне прибули близько 300 бойовиків та БТРи, встановили кулемет і зенітне знаряддя - Ляшко

У місті Сніжне на Донеччині терористи розмістили вогневі позиції.

Про це, посилаючись на повідомлення "партизан в Сніжному" заявив Олег Ляшко на своїй сторінці в Facebook.

"Повідомляю про нове скупчення терористів, а саме: 5 БТР, близько 300 терористів - в основному, не росіяни. Терористи розселилися у спортшколі, в приміщенні старої лазні біля санстанції по вулиці Карапетяна", - йдеться в повідомленні.

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Ляшко пише, що БТР та вогневі позиції розміщені в центрі міста в районі площі 50 років Жовтня.

"Встановлена так звана зенітка в районі церкви на 10 шахті (це узвишшя, з якого повністю проглядається центральна частина міста), на блокпосту, розміщеному на в'їзд у центральну частину міста з боку Тореза, розміщено крупнокаліберний кулемет та в шинах закладені 3 протитанкові міни", - цитує він.