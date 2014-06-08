У Слов'янську та Краматорську відновилася стрілянина, чути сильні вибухи
12:50, 08 червня 2014Політика
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В зоні АТО тривають бойові дії.
У Слов'янську продовжують обстріли / @Sloviansk
Вранці в Слов'янську та Краматорську відновилася стрілянина.
Як повідомляють очевидці в Twitter, вранці 8 червня в зоні дії АТО тривають періодичні залпи, терористи стріляють з мінометів і автоматів, чути вибухи.
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#Краматорськ район заводу ЕМСС знову чути бій зі сторони блокпоста терористів. автомати
- Іван Щелепов (@poppoppopkt) 8 червня 2014
#АТО#Слов'янськ Моторошна доноситься канонада до #Краматорськ'а - множинні вибухи
- Іван Щелепов (@poppoppopkt) 8 червня 2014
#Ато#Слов'янськ Чую залпи батареї гаубиць з Карачуна
- Іван Щелепов (@poppoppopkt) 8 червня 2014
НОНА на Одеській після пари плюх з Карачуна замовкла. Хоча швидше за все живуча ця залізяка просто змінює позицію((
- Slavyansk Ukraine (@Slavyansk_UA) 8 червня 2014
схоже після артобстрілу району З-Керам почалася пожежа
- Slavyansk Ukraine (@Slavyansk_UA) 8 червня 2014
Відео Марина Хащенкова
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