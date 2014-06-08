У Слов'янську та Краматорську відновилася стрілянина, чути сильні вибухи

Вранці в Слов'янську та Краматорську відновилася стрілянина.

Як повідомляють очевидці в Twitter, вранці 8 червня в зоні дії АТО тривають періодичні залпи, терористи стріляють з мінометів і автоматів, чути вибухи.

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#Краматорськ район заводу ЕМСС знову чути бій зі сторони блокпоста терористів. автомати - Іван Щелепов (@poppoppopkt) 8 червня 2014

#Ато#Слов'янськ Чую залпи батареї гаубиць з Карачуна - Іван Щелепов (@poppoppopkt) 8 червня 2014

НОНА на Одеській після пари плюх з Карачуна замовкла. Хоча швидше за все живуча ця залізяка просто змінює позицію(( - Slavyansk Ukraine (@Slavyansk_UA) 8 червня 2014

схоже після артобстрілу району З-Керам почалася пожежа - Slavyansk Ukraine (@Slavyansk_UA) 8 червня 2014

Відео Марина Хащенкова