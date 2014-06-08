У Слов'янську та Краматорську відновилася стрілянина, чути сильні вибухи

12:50, 08 червня 2014
Політика
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В зоні АТО тривають бойові дії.

В Славянске продолжаются обстрелы / @Sloviansk

Вранці в Слов'янську та Краматорську відновилася стрілянина.

Як повідомляють очевидці в Twitter, вранці 8 червня в зоні дії АТО тривають періодичні залпи, терористи стріляють з мінометів і автоматів, чути вибухи.

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Відео Марина Хащенкова
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