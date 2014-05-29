У Слов'янську і Краматорську почалася повномасштабна АТО з застосуванням артилерії та авіації

Про це агентству "Острів" стало відомо з власних джерел, цю інформацію підтверджують і очевидці в соцмережах.

"У Слов'янську і Краматорську почалася великомасштабна АТО. Йде обстріл вогневих позицій бойовиків з повітря, працюють установки залпового вогню "Град", - розповів співрозмовник агентства "ОстроВ".Читайте такожУ Слов'янську чутно вибухи та автоматні черги - очевидці

"Так, йде АТО. По місту носяться "швидкі". А бойовики спеціально заходять в житлові квартали, роблять залпи по українських позиціях і ще до того, як наші відкривають вогонь у відповідь, виїжджають з цього місця. А наші, виходить, б'ють по житлових кварталах. До речі, реальні бойовики (квадратні мужики, які віддавали команди) з міста пішли, залишилися наші 20-річні ідіоти і товстозаді 45-50 річні мужики з добродушними обличчами", - розповідає інший співрозмовник агенства.

У свою чергу, в Твіттері "Вільний Слов'янськ" користувачі пишуть: "Кажуть, що з Черевковки не випускають людей, ніби як йде наступ з вертольотами і літаками". Читайте такожЯрема: АТО буде проводитися до повного знищення бойовиків

"В районі ЖД чутні вибухи та автоматні черги. Кажуть, поставили гармати в 66-му і 70-му садку", - додає користувач.

Також повідомляється, що пропадає мобільний зв'язок - мережа перевантажена.