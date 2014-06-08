НАТО працює над ґрунтовним пакетом допомоги Україні - Расмуссен

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.Тиждень.

«Ми зараз працюємо з Україною над ґрунтовним пакетом допомоги, він буде обговорюватися міністрами закордонних справ країн НАТО, коли вони зустрінуться в кінці цього місяця. Я припускаю, що ми збільшимо партнерську діяльність з Україною в найближчі місяці і роки», - підкреслив Андерс Фог Расмуссен.

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За його словами, Альянс допомагатиме Україні в питаннях реформ її оборонної галузі, розбудові потужностей збройних сил та їхньої загальної модернізації.

«У нас є неабиякий досвід у цих питаннях. Ми також будемо запрошувати Україну до участі в навчаннях. Загалом, ви побачите посилення партнерства між Україною і НАТО в найближчі роки», - запевнив генсек НАТО.

Крім того, Расмуссен не виключив участі України у створенні нових експедиційних військ, які НАТО планує організовувати спільно з Британією.

«Ми ще не обговорювали деталі створення цих експедиційних сил. Кілька держав альянсу хочуть створити їх, і я не знаю напевно, кого вони хочуть запросити. Загалом, ми хочемо долучати партнерів до участі в наших навчаннях, підвищувати їхню обороноздатність. Особисто я знайшов би цілком природнім, якщо така ініціатива буде відкритою для наших партнерів», - сказав він.