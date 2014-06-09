У МЗС Польщі назвали "чорним піаром" повідомлення про польських найманців в Україні

Про це повідомив прес-секретар польського МЗС Марчін Войчеховський на своєму Twitter.

"Не підтверджую інформації про затримання сепаратистами громадян Польщі серед найманців у Східній Україні. Це елемент чорного піару", - написав він.

Про затримання найманців з держав Європейського союзу, серед яких, начебто є громадяни Польщі та Чехії повідомило сьогодні російське інформаційне агентство Інтерфакс з посиланням на представника терористичної організації ДНР.

Читайте такожПольща закликає співгромадян залишити схід України Раніше представники польської влади неодноразово спростовували інформацію, яка час від часу появлялась в російських медіа про те, що у Польщі готувалися "бойовики" для участі в масових акціях протесту в Києві наприкінці минулого та початку цього року, які у лютому привели до зміни влади в Україні.

За даними губернатора Донецької області Сергія Тарути, у полоні сепаратистів зараз перебуває близько 200 людей.