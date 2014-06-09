У ЄК задоволені рішенням Болгарії призупинити будівництво «Південного потоку»

У Європейській комісії називають позитивним кроком рішення болгарського прем'єр-міністра Пламена Орешарські призупинити будівництво «Південного потоку».

Як передає з Брюсселя кореспондент УНІАН, про це сказав, коментуючи відповідне рішення, представник Європейської комісії Марк Грей (Mark Gray).

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«Позитивний крок болгарського прем'єра - призупинити будівництво «Південного потоку» в Болгарії», - написав він на своїй сторінці в Твіттері.