Міністр оборони каже, що на Сході йде процес завершення боїв
17:35, 09 червня 2014Політика
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Виконувач обов'язків міністра оборони Михайло Коваль заявив, що на сході України вже йде процес припинення збройного конфлікту.
Михайло Коваль прогнозує завершення конфлікту на Сході / фото прес-служби Міноборони
«Зараз триває процес припинення збройного протистояння на сході країни і президент, верховний головнокомандувач збройних сил Петро Порошенко приймає практичні заходи, які дають велику надію, що жителі сходу України будуть жити в мирі», - сказав Михайло Коваль, не уточнивши при цьому, про які саме заходи з припинення кровопролиття йдеться, передає ТСН.иа.
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Нагадаємо, що президент Петро Порошенко хоче припинити вогонь на сході вже на цьому тижні.
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