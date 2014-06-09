Міністр оборони каже, що на Сході йде процес завершення боїв

«Зараз триває процес припинення збройного протистояння на сході країни і президент, верховний головнокомандувач збройних сил Петро Порошенко приймає практичні заходи, які дають велику надію, що жителі сходу України будуть жити в мирі», - сказав Михайло Коваль, не уточнивши при цьому, про які саме заходи з припинення кровопролиття йдеться, передає ТСН.иа.

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Нагадаємо, що президент Петро Порошенко хоче припинити вогонь на сході вже на цьому тижні.