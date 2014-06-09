Аеропорт ”Луганськ” знаходиться під контролем силовиків - Тимчук

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

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«За оперативними даними групи «Інформаційний спротив», міжнародний аеропорт ”Луганськ” знаходиться під повним контролем українських силовиків», - написав він.

При цьому Тимчук повідомив, що за останні 3 години терористи тричі обстріляли територію аеропорту з 82-мм міномета, що встановлений на вантажний автомобіль.

За його даними, загиблих немає.

«Аеропорт знеструмлений через підрив бойовиками підстанцій, через які здійснювалося енергопостачання об`єкту. Основна частина обслуговуючого персоналу покинула територію аеропорту», - зазначив Тимчук.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідер луганських терористів Валерій Болотов видав «наказ» про закриття аеропорту в Луганську.

”Директору Міжнародного аеропорту ”Луганськ” Татаринову припинити прийом і відправлення регулярних пасажирських і чартерних рейсів з 18.00 від 09.06.2014 р. до особливого розпорядження”, - сказано в тексті ”наказу” від 9 червня, який розміщений на сайті бойовиків.