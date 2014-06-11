Піскун закликає керівництво країни вести максимально прозорий діалог з РФ щодо ситуації на сході

Колишній генеральний прокурор України Святослав Піскун закликає керівництво країни вести максимально прозорий діалог з Росією щодо деескалації ситуації на сході України.

Про це він заявив у коментарі УНІАН.

«Закликаю всі сторони цих переговорів – уряд України, Адміністрацію президента - зробити їх максимально відкритими і доступними для громадян України і Росії», - зазначив Піскун.

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Він вважає, що повинен бути оприлюднений порядок денний цих переговорів і те, на основі чого вони відбуваються, які аргументи висувають сторони і з яких позицій домовленості можливі.

«Наша країна вже проводила один раз переговори з Росією - Янукович літав до Ялти. І ці переговори, на які його відправляла вся країна як представника народу України, скінчилися тим, що ми відвернулися від Європейського Союзу», - зазначив Піскун.

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Екс-генпрокурор підкреслив, що більше такого допустити не можна.

«Народ України повинен знати, про що керівництво країни розмовляє з агресором», - додав Піскун.