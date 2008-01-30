Богатирьова пройшла «оглядини» в Москві

Раїса Богатирьова сьогодні завершить свій дводенний візит до Москви. Все, що мал зробити новоспечений секретар Ради національної безпеки, - підготувати засідання Міждержавної українсько-російської комісії і візит Віктора Ющенка. З чим Богатирьова успішно впоралася, погодивши остаточну дату проведення засідання (як і передбачалося - 12 лютого), пише газета "Дело". Вона наголосила, що питання участі прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко в засіданні комісії на вищому рівні визначить президент України. Потім виконуючий обов`язки секретаря Радбезу Росії Валентин Соболєв разом з своєю українською колегою підготували документи для підписання на засіданні комісії Ющенко-Путін, серед яких - План дій на 2008 рік.

Богатирьова також поспілкувалася з главою російського МЗС Сергієм Лавровим. Дискусія стосувалася соціальних і гуманітарних питань - врегулювання правового статусу українців і проблем трудових мігрантів.

Експерти від самого початку не розраховували на значні результати цієї поїздки, відзначаючи, що Богатирьова ніколи не брала участі в серйозних переговорах ні з Кремлем, ні із західними стратегічними партнерами. Тому чекати обговорення найбільш делікатних питань двосторонніх відносин не доводилося.