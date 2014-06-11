Головний терорист ДНР вільно перетнув кордон і навідався в Москві до Жириновського
16:09, 11 червня 2014Політика
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Один з лідерів терористів ДНР Денис Пушилін перебуває у Росії. Це підтверджує фотографія його зустрічі з лідером ЛДПР Володимиром Жириновським, яку 11 червня оприлюднив Деніел Сендфорд у своєму Twitter.
Жириновський зустрівся з Пушиліним / @BBCDanielS
"Денис Пушилін у Москві", - написав він.
Яким чином Пушилін перетнув кордон з Росією – невідомо.
Як нагадує News.ru, 2 травня Пушиліна оголошено в розшук і за клопотанням прокуратури судом надано дозвіл на його затримання з метою розгляду питання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
10 червня ГПУ оголосила про підозру Пушиліну.
Встановлено, що протягом березня - травня 2014 року він вчинив цілеспрямовані дії зі створення терористичної організації "Донецька народна республіка", діяльність якої полягала у здійсненні актів тероризму, залякуванні населення, вбивстві громадян і захопленнях адміністративних будівель.
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