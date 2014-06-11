Головний терорист ДНР вільно перетнув кордон і навідався в Москві до Жириновського

"Денис Пушилін у Москві", - написав він.

Яким чином Пушилін перетнув кордон з Росією – невідомо.

Як нагадує News.ru, 2 травня Пушиліна оголошено в розшук і за клопотанням прокуратури судом надано дозвіл на його затримання з метою розгляду питання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

10 червня ГПУ оголосила про підозру Пушиліну.

Встановлено, що протягом березня - травня 2014 року він вчинив цілеспрямовані дії зі створення терористичної організації "Донецька народна республіка", діяльність якої полягала у здійсненні актів тероризму, залякуванні населення, вбивстві громадян і захопленнях адміністративних будівель.