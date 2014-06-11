«Росія 24» при перекладі грубо перебрехала промову Порошенка на інавгурації
Журналісти порівняли промову Порошенка та її переклад російським телеканалом.
Після докладного аналізу стали очевидними факти спотворення тез президента при перекладі. Слова пропускалися і підмінялися схожими з абсолютно іншим значенням, через що зміст змінювався до невпізнання, повідомляє top.thepo.st.
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Наприклад, цитата Порошенка «Диктатура, що панувала останніми роками в Україні, прагнула позбавити нас цієї перспективи – народ повстав» («Диктатура, царившая в последние годы в Украине, стремилась лишить нас этой перспективы, – народ восстал») була переведена так: «Диктатура, которая панировала, которая была многие годы в Украине, должны были избавить от перспективы, и народ стал».
Також перекладач не гребував викинути слова у фразі: «Переможна Революція гідності змінила не лише владу» («Победная Революция достоинства изменила не только власть»). Перекладач: «Эта революция не только изменила власть»
Вкрай цікавий факт "забудькуватості" російського журналіста, якого заклинило на слові "найманець" у промові Порошенко: «По-друге - контрольований коридор для російських найманців, які захочуть повернутися додому» («Во-вторых, контролируемый коридор для российских наемников, которые захотят вернуться домой»).
Перекладач: «Во-вторых, контролированный коридор для российских …ээээээ... людей, которые захотят вернуться домой».
Також російська пропаганда відмовляється визнавати факт патріотизму в Одесі після недавніх трагічних подій і просто викидає це слово з перекладу:
Порошенко: «Я глибоко вражений патріотизмом мешканців південних та східних українськими областей від Одещини до Харківщини» («Я глубоко потрясен патриотизмом жителей южных и восточных украинских областей от Одесщины до Харьковщины»).
Російський перекладач: «Я удивлён патриотизмом жителей южной и восточной Украины. От Юга.., от Харькова до Юга».
Більше того, були вирізані цілі фрази президента, а деякі фрази перекладені нерозбірливо і недоладно.
Повністю проігноровані цілі речення в промові Порошенка, наприклад «А наша армія повинна стати справжньою елітою українства», «Ми хочемо бути вільними», «Хтось голосував і мітингував за гроші».
Також перекручена фраза президента про перспективи федералізації.
Фразу «Марення про федерацію не має ґрунту в Україні» («Бред про федерализацию не имеет под собой почвы в Украине») переклали як «Никакой федерализации не будет».
Також перекладач почав заїкатися на тезі Порошенко «Маємо постійно тримати в пам'яті суворі уроки національно-визвольних змагань сімнадцятих-двадцятих років минулого століття» («Мы должны постоянно держать в памяти суровые уроки национально-освободительной борьбы семнадцатого – двадцатого годов прошлого века») і переклав речення так: «Мы должны помнить сложные уроки национального, национальных, национального выбора семнадцатого и двадцатого годов прошлого века».
"Політ фантазії" перекладача вражає, коли у промові з'являються абсолютно нові значення:
Порошенко: «Постійні чвари та конфлікти між видатними українцями призвели до втрати нашої державності. Висновки належить робити не лише з архівів столітньої давнини, але й з недавніх поді. Ми не сміємо повторити старі помилки і маємо забезпечити злагоджену роботу Президента, Верховної Ради та Кабміну».
Перекладач: «Постоянные конфликты между известными украинцами привели к тому, что Украина потеряла свою державность. Это ошибки столетней давности. Но и недавние события тоже были ошибкой, мы не должны их повторять. Мы должны обеспечить работу президента, Верховной Рады и правительства».
Варто зауважити, що Порошенко навіть не натякав, що нещодавні події були помилкою.
Відео перекладу можна переглянути за посиланням на Youtube.