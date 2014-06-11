«Росія 24» при перекладі грубо перебрехала промову Порошенка на інавгурації

Після докладного аналізу стали очевидними факти спотворення тез президента при перекладі. Слова пропускалися і підмінялися схожими з абсолютно іншим значенням, через що зміст змінювався до невпізнання, повідомляє top.thepo.st.

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Наприклад, цитата Порошенка «Диктатура, що панувала останніми роками в Україні, прагнула позбавити нас цієї перспективи – народ повстав» («Диктатура, царившая в последние годы в Украине, стремилась лишить нас этой перспективы, – народ восстал») була переведена так: «Диктатура, которая панировала, которая была многие годы в Украине, должны были избавить от перспективы, и народ стал».

Також перекладач не гребував викинути слова у фразі: «Переможна Революція гідності змінила не лише владу» («Победная Революция достоинства изменила не только власть»). Перекладач: «Эта революция не только изменила власть»

Вкрай цікавий факт "забудькуватості" російського журналіста, якого заклинило на слові "найманець" у промові Порошенко: «По-друге - контрольований коридор для російських найманців, які захочуть повернутися додому» («Во-вторых, контролируемый коридор для российских наемников, которые захотят вернуться домой»).

Перекладач: «Во-вторых, контролированный коридор для российских …ээээээ... людей, которые захотят вернуться домой».

Також російська пропаганда відмовляється визнавати факт патріотизму в Одесі після недавніх трагічних подій і просто викидає це слово з перекладу:

Порошенко: «Я глибоко вражений патріотизмом мешканців південних та східних українськими областей від Одещини до Харківщини» («Я глубоко потрясен патриотизмом жителей южных и восточных украинских областей от Одесщины до Харьковщины»).

Російський перекладач: «Я удивлён патриотизмом жителей южной и восточной Украины. От Юга.., от Харькова до Юга».

Більше того, були вирізані цілі фрази президента, а деякі фрази перекладені нерозбірливо і недоладно.

Повністю проігноровані цілі речення в промові Порошенка, наприклад «А наша армія повинна стати справжньою елітою українства», «Ми хочемо бути вільними», «Хтось голосував і мітингував за гроші».

Також перекручена фраза президента про перспективи федералізації.

Фразу «Марення про федерацію не має ґрунту в Україні» («Бред про федерализацию не имеет под собой почвы в Украине») переклали як «Никакой федерализации не будет».

Також перекладач почав заїкатися на тезі Порошенко «Маємо постійно тримати в пам'яті суворі уроки національно-визвольних змагань сімнадцятих-двадцятих років минулого століття» («Мы должны постоянно держать в памяти суровые уроки национально-освободительной борьбы семнадцатого – двадцатого годов прошлого века») і переклав речення так: «Мы должны помнить сложные уроки национального, национальных, национального выбора семнадцатого и двадцатого годов прошлого века».

"Політ фантазії" перекладача вражає, коли у промові з'являються абсолютно нові значення:

Порошенко: «Постійні чвари та конфлікти між видатними українцями призвели до втрати нашої державності. Висновки належить робити не лише з архівів столітньої давнини, але й з недавніх поді. Ми не сміємо повторити старі помилки і маємо забезпечити злагоджену роботу Президента, Верховної Ради та Кабміну».

Перекладач: «Постоянные конфликты между известными украинцами привели к тому, что Украина потеряла свою державность. Это ошибки столетней давности. Но и недавние события тоже были ошибкой, мы не должны их повторять. Мы должны обеспечить работу президента, Верховной Рады и правительства».

Варто зауважити, що Порошенко навіть не натякав, що нещодавні події були помилкою.

Відео перекладу можна переглянути за посиланням на Youtube.