Жоден військовослужбовець строкової служби не несе службу в зоні АТО - Нацгвардія
16:25, 11 червня 2014Політика
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У Національній гвардії заявляють, що жоден військовослужбовець строкової служби не несе службу в районі проведення антитерористичної операції (АТО).
Нацгвардія заперечує наявність "строковиків" у зону АТО / ТСН
Про це йдеться в офіційному повідомленні прес-служби Національної гвардії України, розміщеному на сайті відомства.
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«Стосовно заяви громадянина Стрєлкова щодо залучення військовослужбовців строкової служби до бойових дій в районі Слов’янськ – Краматорськ, повідомляємо, станом на 11 червня 2014 року, жодний військовослужбовець строкової служби не несе службу в зазначеному районі», - йдеться в повідомленні.
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