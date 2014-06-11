Жоден військовослужбовець строкової служби не несе службу в зоні АТО - Нацгвардія

Про це йдеться в офіційному повідомленні прес-служби Національної гвардії України, розміщеному на сайті відомства.

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«Стосовно заяви громадянина Стрєлкова щодо залучення військовослужбовців строкової служби до бойових дій в районі Слов’янськ – Краматорськ, повідомляємо, станом на 11 червня 2014 року, жодний військовослужбовець строкової служби не несе службу в зазначеному районі», - йдеться в повідомленні.