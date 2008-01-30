Яценюк: Україна згортає газифікацію населених пунктів

В Україні практично згортається процедура газифікації й повинне йти заміщення на альтернативні джерела енергії, заявив вчора на нараді в Сімферопольському районі Криму голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами українського спікера, сьогодні «газ дорожчає, платежі падають», таким чином, потрібно переходити на альтернативні джерела енергії.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, цього року на газифікацію передбачено 600 млн. грн., але в масштабах країни - «це практично нічого».

«600 мільйонів гривень у бюджеті передбачено на газифікацію, вони у будь-якому випадку підуть. 600 мільйонів для України - це практично нічого, тому можна сьогодні говорити, що згортається процедура газифікації, - зазначив голова ВР України. - Повинне йти заміщення на електричну енергію, на альтернативні джерела енергії, які сьогодні фактично є в Україні».