Яценюк висловив співчуття сім’ям гірників, загиблих через вибух у донецькій шахті

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«Від імені Кабінету міністрів і від себе особисто висловлюю співчуття рідним і близьким шахтарів, які загинули внаслідок аварії, що сталася 12 червня на шахті “Гранд Плюс”. Вугілля, як і раніше, дається не тільки важкою працею, але й, на нещастя, ціною людських життів», - зазначив Яценюк.

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«Немає таких слів, які могли б угамувати біль матерів, дружин та дітей загиблих, але я переконаний, що вони не залишаться наодинці із своїм горем. Уряд зробить усе від нього залежне, щоб такі трагедії не повторювалися у майбутньому», - запевнив прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 12 червня в м. Кіровське Шахтарського району Донецької області на шахті ТОВ "Гранд-Інвест Плюс" на глибині 300 метрів стався вибух газоповітряної суміші без подальшого горіння. Загинули 9 гірників.