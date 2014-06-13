Bloomberg.com: лідери країн східної Європи закликають країни ЄС об'єднатися, щоб протистояти Росії

Про це йдеться в статті Андреа Тіму, Андреа Дудика і Петера Лацапода під назвою «Лідери країн східної Європи закликають країни ЄС об'єднатися, щоб протистояти Росії», опублікованій на сайті Bloomberg.com.

Блок, що складається з 28 країн-членів, має об'єднатися, щоб відправити Росії чіткий сигнал у зв'язку з анексією Криму, заявив учора прем'єр-міністр Румунії Віктор Понта. Президент Словаччини Андрій Кіска під час інтерв'ю сказав, що країни ЄС могли б більш ефективно протистояти Росії, виступаючи єдиним фронтом, але цьому заважає необдумана гонитва за власними бізнес-інтересами окремих держав-членів.

Заворушення в Україні відбиваються на всій Східній Європі, регіоні, якому вдалося вирватися зі сфери впливу СРСР 25 років тому. З-за подій в Криму, Румунія, яка має вихід до Чорного моря, більш гостро відчуває на собі вплив української кризи, ніж інші європейські країни, сказав Понта.

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«Росія була протягом століть (під різними назвами: Росія, Радянський Союз, це неважливо) великою державою, і Європа повинна чітко дати зрозуміти такій потужній силі, де «червона лінія», - заявив Понта вчора в Бухаресті. «Ніхто не хоче конфронтації, але повинна бути визначена межа, за яку не можна заступати».

Румунія, на території якої знаходиться військова база США, вже збільшила витрати на оборону і спільно з Пентагоном розробляє системи протиракетної оборони, заявив Віктор Понта. ЄС також повинен вести єдину енергетичну політику, щоб бути противагою для Росії як експортера нафти і газу, сказав він.

«Егоїстичний підхід»

Дебати з приводу подальших санкцій проти Росії розколюють Євросоюз, який отримує з Росії 30 % свого природного газу. Напруженість у відносинах між Росією і Україною, яка перетворилася у найбільше протистояння між Заходом і Росією з часів холодної війни і призвело до того, що США і ЄС ввели санкції, заморозивши рахунки та заборонивши в'їзд на територію своїх країн для 98 осіб і 20 компаній. Вони поки утрималися від введення більш широких санкцій, які б обмежили інвестиції і торгівлю, що могло б зашкодити і їх власній економіці.

«Ми спостерігаємо якийсь розкол всередині Євросоюзу, заснований, як деякі вважають, на прагматизмі, але я б назвав це «трохи егоїстичним підходом» окремо взятих країн», - сказав Президент Словаччини 11 червня під час інтерв'ю в Братиславі. «Позиція Європейського союзу була ослаблена його підходом до Росії. Європейські цінності базуються на демократії, а не на олігархії, і ми повинні зберегти це».

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Словаччина, яка є членом єврозони і ключовою ланкою для транзиту російського газу в Європу, занадто повільно реагувала на ескалацію кризи в Україні, вважає Андрій Кіска, 51-річний бізнесмен, а нині філантроп і новообраний президент, який прийме присягу 15 червня.

Збільшення обороноздатності

Лідери колишніх комуністичних країн Східної Європи також розділилися в думці щодо необхідності посилення військової присутності НАТО на їх території. У той час як Естонія, Латвія і Литва попросили і вже отримали підкріплення від Альянсу, а Польща хоче збільшити чисельність американських військ на своїй території, прем'єр-міністри Словаччини і Чехії минулого тижня відмовилися дати дозвіл на дислокацію іноземних військ на своїй території.

Сполучені Штати розширять свою військову присутність в Європі, витративши на це $1 млрд, заявив президент США Барак Обама 3 червня, оприлюднивши програму, яка є прямою відповіддю на приєднання Криму до Росії.

Понта не сказав, чи дозволить Румунія дислокацію додаткових військ НАТО, враховуючи, що понад 1000 солдатів вже служать на авіабазі «Михайло Когелнічану» на чорноморському узбережжі країни.

«Дуже близько»

«У нас є важливі військові об'єкти, і ми збільшили наші витрати на оборону», - сказав Віктор Понта. «Суть в тому, що процвітання, економічний розвиток і верховенство права не можуть бути гарантовані, коли небезпека постійно дуже близько».

Андрій Кіска зазначив, що Словаччина, країна з населенням 5,4 млн людей, яка перебуває між Україною, Польщею, Угорщиною, Австрією та Чеською Республікою, повинна провести чесні, відкриті дебати» з приводу військового бюджету, так як вона є однією з держав-членів НАТО, які витрачають на оборону менше того мінімуму, який вимагає Альянс.

У Словаччині «ніхто насправді не боїться, що щось може статися з нашою країною, хоча ми бачимо, що відбувається в сусідній державі», - сказав Кіска. «Ми покладаємося на те, що у нас є великі союзники, які будуть нас захищати, якщо що-небудь трапиться. Але іноді ми забуваємо, що якщо отримуємо що-небудь, то повинні віддати щось взамін».

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Європа не може визнати анексію Криму Росією і не повинна відмовлятися від колишніх радянських республік, в тому числі України, Грузії та Молдови, яка є «найбільш важливою країною для Румунії», - сказав Віктор Понта.

Молдова, у якій загальні з Румунією мова та історія, планує підписати угоду про вільну торгівлю з ЄС в цьому місяці. Євросоюз повинен виділити $3,6 млн, щоб допомогти Молдові зменшити свою залежність від російських енергоносіїв, сказав Понта.