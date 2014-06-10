Генсекретар НАТО: Росія підірвала міжнародний порядок

Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, передає радіо «Свобода».

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«Росія порвала з правилами і, таким чином, підірвала міжнародний порядок, який був основою нашого миру і процвітання», - сказав він.

«Ми повинні збільшити оборонні інвестиції в Європі і повинні посилити сегмент співпраці безпеки НАТО», - сказав генсекретар.

Раніше Андерс Фог Расмуссен пообіцяв підтримку НАТО Україні.