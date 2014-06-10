Генсекретар НАТО: Росія підірвала міжнародний порядок
15:18, 10 червня 2014Політика
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Діями в Україні та порушенням своїх міжнародних зобов'язань Росія підірвала міжнародний порядок.
фото Reuters
Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, передає радіо «Свобода».
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«Росія порвала з правилами і, таким чином, підірвала міжнародний порядок, який був основою нашого миру і процвітання», - сказав він.
«Ми повинні збільшити оборонні інвестиції в Європі і повинні посилити сегмент співпраці безпеки НАТО», - сказав генсекретар.
Раніше Андерс Фог Расмуссен пообіцяв підтримку НАТО Україні.
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