Баррозу закликав Путіна зупинити потік зброї та бойовиків в Україну

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, за даними ЄС, Баррозу зателефонував Путіну через кризу в Україні про це повідомляє прес-служба ЄК.

"Президент Баррозу нагадав про позицію ЄС, а саме, про необхідність деескалації та важливість припинення вогню. Він також закликав до роззброєння сепаратистських груп, зупинити потік зброї та незаконних бойовиків в Україну і скасувати закон, прийнятий Думою", - йдеть у повідомлені ЄК.

Крім того, Баррозу та Путін також обговорили поточні переговори України та Росії з газових питань, які відбуваються за посередництва Єврокомісії.

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"Президент Баррозу висловив сподівання, що обидві сторони зможуть докласти додаткових зусиль для досягнення довгострокової угоди на підставі параметрів, встановлених ЄК", - зазначається в повідомлені.

Нарешті вони обговорили майбутнє підписання 27 червня з Україною Угоди про асоціацію та поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.

"Як спосіб розвіяти будь-які сумніви, Баррозу запропонував Путіну можливість продовжити поточні двосторонні переговори з Росією на технічному рівні, а також провести політичні консультацій на рівні, влкючаючи Україну, як про це мова йшла під час вчорашньої розмови з президентом Порошенком, що було схвально сприйнято Путіним", - повідомляє ЄК.