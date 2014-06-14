Кабмін робить все для стабілізації ситуації навколо Російського посольства в Києві

Кабінет міністрів України має намір зробити все необхідне для швидкої стабілізації ситуації навколо посольства Російської Федерації в Україні, де сьогодні проходять мітинги протесту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кабміну.

«Біля посольства знаходяться міністр закордонних справ Андрій Дещиця і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков», - повідомили в прес-службі.