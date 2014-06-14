Кабмін робить все для стабілізації ситуації навколо Російського посольства в Києві

23:14, 14 червня 2014
Політика
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Кабмін робить все для стабілізації ситуації навколо Російського посольства в Києві, міністр Аваков - на місці подій.

REUTERS

Кабінет міністрів України має намір зробити все необхідне для швидкої стабілізації ситуації навколо посольства Російської Федерації в Україні, де сьогодні проходять мітинги протесту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кабміну.

«Біля посольства знаходяться міністр закордонних справ Андрій Дещиця і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков», - повідомили в прес-службі.

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