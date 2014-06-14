Кабмін робить все для стабілізації ситуації навколо Російського посольства в Києві
23:14, 14 червня 2014Політика
0 0
Кабмін робить все для стабілізації ситуації навколо Російського посольства в Києві, міністр Аваков - на місці подій.
REUTERS
Кабінет міністрів України має намір зробити все необхідне для швидкої стабілізації ситуації навколо посольства Російської Федерації в Україні, де сьогодні проходять мітинги протесту.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кабміну.
«Біля посольства знаходяться міністр закордонних справ Андрій Дещиця і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков», - повідомили в прес-службі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter