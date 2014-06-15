У Миколаєві затримали диверсанта, який планував вивести з ладу бойові літаки ЗСУ

У Миколаєві співробітники Служби безпеки України затримали громадянина «Ш», який готував і проводив на південному сході України терористичні та сепаратистські акції.

Про це повідомляє прес-центр СБ України.

Як зазначається в повідомленні, 39-річний місцевий житель підшукував у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях потенційних учасників для проведення диверсій. Його діяльність координувала російська сторона з території АР Крим.

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«6 червня ц.р. у Перевальську Луганської області зловмисник отримав від представників російського штабу «Казачья национальная гвардия» вказівку – спільно з бойовиками терористичної організації «ЛНР» вивести з ладу бойові літаки ЗС України, які дислокуються на військовому аеродромі в Миколаївській області», - говориться в повідомленні і зазначається, що «наступного дня він прибув до Миколаєва з метою провести розвідку прилеглої до аеродрому території, визначити оптимальні позиції для ведення вогню по українських літаках та шляхи відходу диверсійної групи».

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7 червня ц.р. співробітники СБУ затримали «Ш». У ході затримання в нього вилучено карту військового аеродрому. Під час обшуку за місцем проживання зловмисника виявлено набої до автоматичної стрілецької зброї та бойову гранату.

СБУ розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.263 та ч.2 ст.258 Кримінального кодексу України за фактом готування до вчинення терористичного акту і незаконного поводження зі зброєю. Щодо затриманого суд обрав запобіжний захід утримання під вартою.