Тимчук: Танки на Донбасі - реакція Росії на зрив її плану

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

“Росія перекидає в Україну не просто озброєння, а йдеться про танки та реактивні системи залпового вогню. Це відбувається тому, що план створення некерованого хаосу зривається, бойовики не демонструють великого бажання воювати незрозуміло за що. У російських бойовиків виникають проблеми з фінансуванням, оскільки СБУ перекриває канали фінансування. Тому Росія вдається до більш активних дій", - сказав Тимчук.

За його словами, важко прогнозувати, яке озброєння Росія завтра може перекинути в Україну.

Читайте такожНАТО зробило супутникові знімки, які підтверджують перебування танків РФ біля кордону з УкраїноюЯк повідомив Тимчук, в Луганській області лише 250 із 748 км кордону з РФ контролюють українські війська, і якщо кордон не буде перекритий, то складно буде говорити про якісь значні успіхи у проведенні антитерористичної операції.

“Силовики обіцяли ще в минулу суботу доповісти про блокування кордону. Однак на даний момент близько 250 км кордону контролюються нашими прикордонниками та військовими частинами. Але загальна протяжність кордону - 748 км. Тому не можна говорити, що кордон контролюється і Росія не може перекидати своє озброєння. І поки його не буде перекрито, неможливо говорити про якісь успіхи на Донбасі", - підкреслив Тимчук.