Україна проведе односторонню демаркацію та побудує інженерні споруди на кордоні - РНБО

Рада національної безпеки і оборони прийняла рішення встановити інженерні споруди для захисту кордону України з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав секретар РНБО Андрій Парубій на брифінгу для преси.

“Прийнято рішення про побудову інженерних споруд вздовж нашого кордону і невідкладні заходи для розвідки стосовно нейтралізації диверсантів, які проходять на територію України”, - підкреслив Парубій.

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За його словами, РНБО доручила Кабінету міністрів організувати односторонню демаркацію українсько-російського державного кордону, забезпечити його належним інженерно-технічним облаштуванням відповідно до існуючого рівня загроз національній безпеці.

Парубій пояснив, що планується забезпечити охорону на всіх ділянках українсько-російського кордону, а не лише там, де встановлено пропускні пункти.

Парубій не відповів на запитання, чи йдеться в даному випадку про проект захисту кордону, запропонований керівником Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ігорем Коломойським.

За словами Парубія, РНБО прийняла рішення, що це будівництво має бути профінансовано з державного бюджету, але перед цим Кабінет міністрів має розробити план і графік будівництва. Він пояснив, що Україна почала захищати українсько-російський кордон ровами, але не встигла це зробити на території Луганської області. “Але зараз йдеться про більш складні і про більш фундаментальні інженерні споруди, які мають бути здійснені Кабінетом міністрів за кошти бюджету, і також прикордонними службами має бути оформлено проект, який має розглядатись”, - сказав Порубій, додавши, що президент дав доручення реалізувати ці заходи в максимально короткі терміни.