Турчинов пропонує в четвер розпочати розгляд змін до закону про вибори до ВР

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

За словами спікера, в парламенті є декілька законопроектів, які “пов`язані зі зміною виборчої системи, зокрема виборів до Верховної Ради України”.

Він додав, що народні депутати наполягають, щоб ці законопроекти були розглянуті на поточному пленарному тижні. Турчинов зазначив, що в тому випадку, якщо Погоджувальна рада не заперечує, то “в четвер ми б змогли розпочатих розгляд цих важливих і актуальних для країни питань”.

Турчинов також наголосив на необхідності ухвалити рішення щодо проведення виборів до місцевих рад.

“У нас великий блок питань, пов`язаних з позачерговими виборами, які необхідно проводити на місцевому рівні, тобто йдеться про вибори до міських, селищних і сільських рад”, - сказав голова ВР.