За добу в зоні АТО вбито і поранено більше 30 бойовиків
Упродовж минулої доби сили АТО продовжували виконувати поставлені завдання щодо охорони та оборони державного кордону.
Силовики продовжують звужувати кільце блокування бойовиків в населених пунктах та районах, які вони контролюють. У зв'язку з цим бойовики активізували свої дії, намагаючись перешкоджати силам АТО виконувати поставлені завдання по блокуванню, повідомляє Владислав Селезньов у своєму Facebook.
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У теж час в районі н.п. Щастя іли АТО зустріли запеклий опір з боку бойовиків. Силовики провели ряд злагоджених спільних операцій по знищенню цієї професійно підготовленої групи бойовиків.
За попередніми оцінками вбито і поранено більше 30 бойовиків. Втрати учасників АТО складають 3 загиблих і 8 поранених. Також бойовики не припиняють обстріл блок постів, незважаючи на потужні удари з боку силовиків.
Так протягом доби було скоєно 5 обстрілу блок посад, на яких несуть чергування українські силовики. В результаті злагоджених дій кількох груп сил АТО і завдяки використанню високоточної зброї вогневі позиції бойовиків були знищені. Які втрати понесли бойовики ще належить встановити.