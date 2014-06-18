Протягом останньої доби бойовики не проривали українсько-російський кордон, заявляють ДПСУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі заявив помічник голови Державної прикордонної службі України Сергій Астахов.

“Ця доба на кордоні пройшла більш-менш спокійно, наскільки це можна казати в умовах постійних нападів на прикордонні підрозділи. Масованого обстрілу не було, проривів через держкордон не відбулося”, - сказав Астахов.

Водночас він зазначив, що прикордонники мають інформацію щодо накопичення бандформувань та невідомих військових формувань на території РФ поблизу українського кордону.Читайте такожМЗС вручило ноту Росії у зв’язку з черговим проривом терористів через кордон

“Інформація є, ми її відстежуємо і готові разом зі Збройними силами та Нацгвардією рішуче запобігати цьому”, - сказав Астахов.

Він запевнив, що прикордонники вдосконалюють систему оборони держкордону.

“На тих ділянках, де у нас немає можливості повністю контролювати ситуацію, ми вдосконалюємо систему охорони й оборони”, - додав Астахов.