Ректор-хабарник Мельник подав до суду на колишнього очільника Міндоходів

Справа зареєстрована за фактом вимагання коштів у розмірі 20 млн грн, повідомив заступник генерального прокурора Олексій Баганець, говориться в повідомленні Генеральної прокуратурі України (ГПУ).

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За інформацією ГПУ, Олександр Клименко протягом 2012-2013 років неодноразово погрожував колишньому ректору зменшити бюджетне фінансування університету, у випадку ненадання йому вказаної суми.

За цим фактом зареєстровано справу за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу ("зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки").

Крім цього, ГПУ проводить досудове розслідування в кримінальних провадженнях щодо Олександра Клименка за ч. 3 ст. 209 і ч. 3 ст. 368-2 Кримінального кодексу ("легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі"; "незаконне збагачення, якщо його предметом була неправомірна вигода в особливо великих розмірах").

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Слідство встановило, що за період перебування Олександра Клименка на посадах голови Державної податкової служби і міністра доходів і зборів на його ім'я протягом 3-х років було відкрито 23 рахунки в 7 банках, на які в цілому надійшло 38 млн грн, походження яких наразі встановлюється.

Нагадаємо, що 29 квітня Олександру Клименку були вісунуті підозри у зловживанні владою і службовим становищем. 8 травня він оголошений в розшук, здійснення якого доручено СБУ.