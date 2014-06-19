Завтра Президент презентує мирний план врегулювання на сході України - Геращенко

Про це вона сказала на брифінгу для преси.

Вона підтвердила те, що сам мирний план буде презентовано Президентом завтра.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Петро Порошенко провів зустріч з представниками легітимної влади Донецької та Луганської областей.

Під час зустрічі Глава держави представив 14 пунктів мирного плану на сході країни. Зокрема, Порошенко наголосив на важливості внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади. Президент зазначив, що відповідний проект змін Основного Закону буде спрямовано на розгляд Венеціанської Комісії. «Наша мета не війна, наша мета – мир!», - наголосив він.

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«Ключовий елемент: Президент добровільно відмовляється від можливості призначати голів облдержадміністрацій і райдержадміністрацій, проводяться дострокові місцеві вибори і обрані депутати формують місцеву раду, яка в свою чергу формує виконавчий комітет», - підкреслив Глава держави.

Порошенко заявив, що для відновлення економіки Донбасу разом із партнерами з Євросоюзу ми розробили програму створення робочих місць на сході України, з перспективою інвестицій та з проектом програми з економічної реконструкції регіону.

Президент вважає, що частина загальнодержавних податків повинна залишатись в розпорядженні місцевої влади. «Зокрема, 25% податку на прибуток має залишатись для того, щоб бути стимулюючим фактором», - наголосив Президент.